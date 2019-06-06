Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk...
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk...

1 saat önce

Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı.

Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk..., System.String[]
Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:14 Kaynak: AA
İtfaiye, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler Binali Yıldırım'ın tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:20:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]