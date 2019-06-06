Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk...
1 saat önce
Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:14 Kaynak: AA
'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı.
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