Babasının ölüm haberini alan adam cenazesine giderken kaza yaptı! Karısının bir bacağı koptu - Son Dakika
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Babasının ölüm haberini alan adam cenazesine giderken kaza yaptı! Karısının bir bacağı koptu

07.09.2022 10:20

Kocaeli'de yaşanan feci kaza dehşet verdi. Babasının ölüm haberini alınca hanımını alıp minibüsüyle beraber yola koyulan adam kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza yapan çift yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sürücünün karısının sağ bacağı dizinin altından koptuğu belirtildi.

İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-100 yan yol Kandıra sapağında edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan M.Y., tatil için Kandıra'dayken babasının ölüm haberini aldı.

CENAZEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

M.Y., eşi H.Y. ile birlikte İstanbul'a babasının cenazesine gitmek için minibüsle yola koyuldu. D-100 yan yoldan ana yola girmek isteyen minibüs sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARISININ BACAĞI KOPTU

Sürücü M.Y., ekipler gelene kadar kendi imkanıyla minibüsten çıktı. Sürücünün eşi H.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin çıkarıldığı esnada sağ dizinden ayak bileğine kadar uzanan baldırının kopmuş olduğu ve parçasının bulunamadığı öğrenildi. Yaralı H.Y., hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Yenişehir, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının ölüm haberini alan adam cenazesine giderken kaza yaptı! Karısının bir bacağı koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasının ölüm haberini alan adam cenazesine giderken kaza yaptı! Karısının bir bacağı koptu - Son Dakika
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