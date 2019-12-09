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Kocaeli'de birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı öne sürülen kişi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı öne sürülen kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cezaevi çıkışında gelinlikle karşılamıştı. Yaşadığı dehşeti anlattı" şeklinde haberlere konu olan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gölcük ilçesinde oturan mağdur H.A'nın polise müracaat ederek M.C'nin kendisine şiddet uyguladığını, elinde sigara söndürdüğünü bildirdiği belirtildi.

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, şüpheli M.C. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ve mağdur H.A'nın kadın sığınma evine yerleştirildiği kaydedildi.

Şüpheli M.C'nin dün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, 9 Aralık 2019 tarihinde sevk edildiği Gölcük Sulh Ceza Hakimliğince 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Kandıra 2 nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştur. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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