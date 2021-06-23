Kocaeli'de Bulunan Kızıl Şahin Yavruları Koruma Altına Alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan iki Kızıl Şahin yavrusu, "Büyükşehir Acil Tamir Takımı" (A Takımı) ekiplerince, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

YERDE BİTKİN HALDE BULUNDU

İlçe kırsalında ormanlık alanda yürüyen köylüler, yerde bitkin halde iki Kızıl Şahin yavrusu gördü. Kuşlara su veren vatandaşlar, durumu Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç'a iletti. Tokuç da, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere kurulan A Takımı ekiplerine haber verdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, Tahtalı Mahallesi'ne gelerek, şahinleri teslim aldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

A Takımı ekiplerince alınan yavru şahinler, Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimlerine teslim edildi. Yetkililerce koruma altına alınan Kızıl Şahinlerin, veteriner hekimlerce yapılan muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Merkezde, destek tedavi uygulanan yavru kuşların, gücüne kavuştuktan sonra veteriner hekimlerin onayıyla doğal yaşama salınacağı öğrenildi.