Kocaeli'de boğulan polis memuru toprağa verildi - Son Dakika

Kocaeli'de boğulan polis memuru toprağa verildi

Kocaeli'de boğulan polis memuru toprağa verildi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden polis memuru Muhammet Şahin Gülmez, toprağa verildi.

Kocaeli'de boğulan polis memuru toprağa verildi

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KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden polis memuru Muhammet Şahin Gülmez, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre İzmit'ten ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra ilçesi Kerpe sahiline giden polis memuru Muhammet Şahin Gülmezserinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Gülmez'in su yüzeyinde hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gülmez, ambulansla kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası polis memuru Gülmez için İzmit Karadenizliler Camiinde İkindi namazına müteakip cenaze namazı töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gülmez'in ailesi, meslektaşları ve yakınları katıldı. Gülmez'in naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.

Muhammet Şahin, Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de boğulan polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
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