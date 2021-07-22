Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil

İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı

Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu

Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı

Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu