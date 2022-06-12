Diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul 'dan denize girmek için arkadaşlarıyla Cebeci'ye gelen Volkan K. (30) ile iki arkadaşı, dalgalara rağmen lunapark mevkisinde denize girdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren üç arkadaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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