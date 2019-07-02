Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de boğulmalara karşı broşürlü uyarı
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Kocaeli'de boğulmalara karşı broşürlü uyarı

2 saat önce

Kocaeli sahillerinde sık görülen boğulmaların başlıca sebebi olan içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 10 bin el broşürü hazırlandı, sesli anons sistemleri de kuran ekipler gerekli durumlarda vatandaşlara uyarıda bulunacak.

Kocaeli'de boğulmalara karşı broşürlü uyarı, System.String[]
Kocaeli sahillerinde sık görülen boğulmaların başlıca sebebi olan içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 10 bin el broşürü hazırlandı, sesli anons sistemleri de kuran ekipler gerekli durumlarda vatandaşlara uyarıda bulunacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarından kişilerin de görev aldığı 200 cankurtaranın, yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde nöbet tuttuğu bildirildi.
Ekiplerin, 24-30 Haziran tarihlerinde 258 kişiyi boğulmaktan kurtardığı ifade edilen açıklamada, sezon başından bu yana kurtarılanların sayısının 322'ye ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, 67 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmetleri verildiği belirtilerek, "Cankurtaranlar, Kocaeli sınırları içerisindeki Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları, İzmit Körfezi'nde Karamürsel ile Bayramoğlu halk plajları ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı'nda hizmet veriyor. Ekipler haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatlerinde cankurtaranlık hizmeti sunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Boğulmaların başlıca sebebi olan içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 10 bin el broşürü hazırlanarak sezon içerisinde dağıtılacağı aktarılan açıklamada, sesli anons sistemlerini de kuran ekiplerin, gerekli durumlarda vatandaşlara uyarı yapabileceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:20 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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