Kocaeli'de boş araziye dökülen kimyasal atık temizlendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boş araziye dökülen kimyasal atık bertaraf edilmek için İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) gönderildi.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün İlimtepe bölgesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atık döküldüğünün tespit edilmesinin ardından Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Körfez Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Boş araziye bırakılan gri renkli atıkla ilgili örnekler alınarak, analiz için laboratuvara gönderildi.

Daha sonra Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre sağlığı açısından riskin ortadan kaldırılması için kimyasal atığı topladı.

Kamyona konulan kimyasal atık, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a götürüldü.

Yetkililer, konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.