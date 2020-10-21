Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti - Son Dakika

Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti

21.10.2020 07:31

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti AFAD, UMKE, Türkiye Atom Enerji Kurumu, bomba imha ekipleri sevk edildi Özel elbise ve ekipmanlar ile uzun süre inceleme yaptılar Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde bulunan boş radyoaktif kapsül, AFAD, UMKE, bomba imha...

Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti

AFAD, UMKE, Türkiye Atom Enerji Kurumu, bomba imha ekipleri sevk edildi

Özel elbise ve ekipmanlar ile uzun süre inceleme yaptılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde bulunan boş radyoaktif kapsül, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerjisi ekiplerini alarma geçirdi.

Olay gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş merkezinde radyoaktif ibareli kapsül bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ekipleri yönlendirildi. İş yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, özel elbiseler ve cihazla ile kapsül ile bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Uzun süre yapılan incelemede kapsülün boş olduğu ve herhangi bir kimyasal etkiye neden olmadığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Kapsülü kim veya kimler tarafından bırakıldığı belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti

Kimyasal, Kocaeli, Gebze, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın paylaşımı bir ayda 11 milyon kez izlendi Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı
İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum         
00:32
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi         
23:50
Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler         
23:05
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük         
21:25
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, Karabağ cephesine gitti Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, Karabağ cephesine gitti         
17:26
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 07:47:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei