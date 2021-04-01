Kocaeli'de boşandığı eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kocaeli'de boşandığı eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

01.04.2021 19:37
Kocaeli'de boşandığı eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Kocaeli'de, boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren İsa Kösecik'in yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'de, boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren İsa Kösecik'in yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkamesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

İsa Kösecik, savunmasında, ölen eski eşi Sevda Özdemir ile 13 yıllık evliliklerinin olduğunu ve bu evlilikten 3 çocuklarının bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 ay önce eşinin kendisini K.K ile aldattığını ve bu durumu kendisinden başka herkesin bildiğini öğrendiğini anlatan Kösecik, eşine bir şans tanısa da kısa süre sonra boşandıklarını dile getirdi.

Kösecik, boşandıktan sonra eşini ve çocuklarını Kartepe'de kiraladığı eve yerleştirdiğini, ailelerinin isteği üzerine boşandıktan bir hafta sonra yeniden eşiyle görüşmeye başladığını ifade etti.

Olay günü işe gitmeden önce içliklerini almak için eşinin evine gittiğini ve burada K.K'nin arabasını gördüğünü aktaran Kösecik, "Duruma çok sinirlendim. Aklıma eşimin bilemek için verdiği ve arabada olan bıçak geldi. Bu bıçağı alıp önce K.K'nin aracının lastiklerini kestim, daha sonra da eşimi aradım ve zili çaldım." diye konuştu.

Kösecik, K.K'nin arka kapıdan kaçtığını ve eve girince eşiyle tartışmaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bana 'şimdi mi erkekliğin tuttu, ne yapacaksan daha önce yapacaktın, o zaman öldürseydin' şeklinde hakaretler etti. Ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve bıçakla vurmaya başladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Bir ara büyük oğlumuzun 'baba yapma artık, anne düştü' demesiyle kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaylara tanık oldular. Daha sonra oradan ayrılarak K.K'nin peşine düştüm. Bir süre takipten sonra teslim oldum."

Eşinin kendisine sürekli K.K'nin zoruyla görüştüğünü söylediğini belirten Kösecik, "Aralarındaki ilişkinin rızaya dayandığını olay günü K.K'nin aracını evin önünde görünce anladım. K.K. sık sık eşimi arıyordu, oturduğumuz yerlerin çevresinde dolaşıp varlığını hissettiriyordu." dedi.

Tanık K.K ise Sevda Özdemir ile aralarında 2019'da bir gönül ilişkisi başladığını ve bu ilişkinin Özdemir'in ölümüne kadar devam ettiğini söyledi.

Zaman zaman bir araya geldiklerini ve boşanmadan önceki dönemde oturduğu evlerde birlikte olduklarını anlatan K.K, "Daha sonra boşandı ve ayrı bir eve taşındı. Ben de onlarla birlikte yaşamaya başladım. Olay tarihinde geceyi maktulün evinde geçirdim. Sabah saatlerinde maktulün telefonunun sanık tarafından aranıyordu. Kendisine haber verdim. Kapı da çalıyordu. Maktul sanığın beni görmemesi için arka kapıdan çıkmamı istedi. Ben de dediği şekilde aracıma bindim ve oradan uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık ve maktulün çocukları T.İ.K'nin tanık olarak dinlenebilmesi için kayyım atanması konusunda Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İsa Kösecik, 5 Ocak'ta boşandığı eski eşi Sevda Özdemir'in (34) 3 çocuğuyla yaşadığı Kartepe'deki evine gitmişti. Burada ikili arasında tartışma çıkmış ve Kösecik eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Özdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, İsa Kösecik aynı gün yakalanmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kocaeli, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de boşandığı eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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