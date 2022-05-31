Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadının cenazesi defnedildi

31.05.2022 19:32
Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadının cenazesi defnedildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla öldürülen Güler Karslı'nın cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla öldürülen Güler Karslı'nın cenazesi toprağa verildi.

Karslı'nın (54) cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından alınarak Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Orhan ve Emirhan Karslı, annelerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kadının cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Eşini öldürdükten sonra intihar eden Turan Karslı'nın (55) cenazesi ise Esentepe Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta eşinin kabrinden uzak noktaya defnedildi.

Olay

Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'taki çocuklarının evinde dün Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etmişti.

Turan Karslı ve eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, ayağından yaralanan kızları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadının cenazesi defnedildi
Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadının cenazesi defnedildi
Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadının cenazesi defnedildi

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BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞTİ; TOPRAĞA VERİLDİLER BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞTİ; TOPRAĞA VERİLDİLER Eşi ve kendisinin canına kıymıştı, aynı mezarlıkla farklı yerlere defnedildiler Eşi ve kendisinin canına kıymıştı, aynı mezarlıkla farklı yerlere defnedildiler
Kaynak: AA

Kocaeli, İntihar, Otopsi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika


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