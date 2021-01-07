Kocaeli'de boyattıktan sonra saçları dökülen kadın avukat, kuaförden şikayetçi oldu - Son Dakika

Kocaeli'de boyattıktan sonra saçları dökülen kadın avukat, kuaförden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, geçen ay İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonuna giden Bahar Ekinci, saçlarını boyattı.

Uzayan saçlarını boyatmak için ikinci kez kuaföre giden Ekinci, işlemin ardından yıkama esnasında saçlarının çalışanın elinde kaldığını fark etti.

Bu durumu çalışana sorduğunda "bir sorun olmadığı" cevabını alan Ekinci, fön çektirdiği saçlarındaki bazı bölgelerde yoğun dökülmeler olduğunu tespit etti.

Özür dilenmeyen ve ücret iadesi alamayan Ekinci, işletmeden şikayetçi olarak İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

"Bu şekilde insan içine çıkmak beni yıprattı"

Ekinci, yaptığı açıklamada, yaşadığı olayın kendisini olumsuz etkilediğini, başvurusu sonrasında hakem heyetinin işletmeden savunma istediğini söyledi.

Bu şekilde insan içine çıkmanın kendisini yıprattığını ifade eden Ekinci, "Saçlarımın arka kısmında olsa bir şekilde saklayabilirim ama ön çerçeveden ve tepeden kopma ve dökülmeleri nasıl saklayayım? Saçlarım duruyor ama çok azaldı. Saçlarımın ön ve üst kısmından 1 avuç kadar saç koptu. Yoğun bakımlar uyguladım, saçlarım ancak kendini biraz topladı. Normalde bu şekilde bir işlemde saç biraz yanar ama bu şekilde bir şey ilk defa başıma geliyor. İşletmenin tavrı incitici ne özür dilediler ne de ücret iadesi yaptılar." diye konuştu.