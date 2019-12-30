Kocaeli'de bu projeyle 1 yılda 200 aile memleketine döndü - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Köye Dönüş" projesi kapsamında 1 yılda memleketine göç etmek isteyen 200 aileye nakliye yardımında bulunuldu.



Ekonomisi gelişen, imkanları gelişmiş olan büyükşehirler yoğun olarak göç alıyor. Gelişen sanayisiyle Kocaeli, Türkiye'de önemli ölçüde göç alan iller arasında öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli'den memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere "Köye Dönüş" projesiyle nakliye yardımında bulunuyor. 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak memleketlerine taşınmak isteyen ailelere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen "Köye Dönüş" projesiyle yardım eli uzatıldı. 200 aileye yapılan incelemeler sonrasında nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye desteğiyle 200 aile Kocaeli'den memleketlerine geri döndü. - KOCAELİ