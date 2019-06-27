Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar tutuklandı
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Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar tutuklandı

56 dakika önce

Kocaeli'de girdikleri büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'de girdikleri büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez, Darıca, Çayırova ve Gebze ilçelerinde art arda gelen hırsızlık ihbarları Gebze Emniyeti ekiplerini harekete geçirdi. Art arda yaşanan hırsızlık olaylarında kimliği belirsiz şahıslar tarafından Gebze ilçesindeki 2 büfeden 52 bin TL, Çayırova ilçesindeki 2 büfeden 35 bin TL, Darıca ilçesindeki bir büfeden 40 bin TL ve Körfez ilçesindeki bir büfeden 40 bin TL değerinde para, sigara ve alkollü içecek çalındı. İş yeri sahiplerinden gelen ihbarlar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Gebze Emniyeti ekipleri, 6 büfeden toplam 152 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahısların aynı kişiler olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde büfelere dadanan şahısların A.Ç. (23) İ.T. (21) M.B. (17) ve Y.P. (17), M.K. (18) ve E.E. (16) olduğu tespit edildi. M.K. ve E.E.'nin farklı bir suçtan dolayı tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şahısların tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda A.Ç., İ.T., M.B. ve Y.P. yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların 4'ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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