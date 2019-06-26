Kocaeli'de büfelerden hırsızlık
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin 4 ilçesinde büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:31 Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Kocaeli
'nin 4 ilçesinde büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Çayırova
, Darıca
, Körfez
ve Gebze ilçelerinde büfelerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çalındığı belirlendi.
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.Ç. (23), İ.T. (21), M.B. (17) ve Y.P. (17) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Bu arada olayla ilgili olduğu belirlenen 2 kişinin ise daha önce farklı suçlardan tutuklandığı öğrenildi.
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