Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı

11.03.2022 22:58

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yoğun buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yoğun buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı.

D-100 kara yolunun 95 Evler ve Tütünçiftlik mevkilerinde yoğun buzlanma nedeniyle 10'dan fazla aracın karıştığı 5 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Maddi hasarlı kazalar nedeniyle yolun İstanbul ve Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği yan yollara yönlendirirken, yolda araç kuyrukları oluştu.

Yol, kaza yapan araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşımı açıldı.

Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı

YORUMLAR
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Trafik Kazaları, Kocaeli, Tragger, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı aksattı - Son Dakika


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