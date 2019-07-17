Kocaeli'de Bylock kullanıcısı 2 şahıs gözaltına alındı
1 saat önce
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli
'de FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre FETÖ PDY'nin haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde Çayırova
, İzmit
, Kartepe
ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Bylock'u kullandığı tespit edilen özel sektör çalışanı İ.K. ve İ.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
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