Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Bylock kullanıcısı 2 şahıs gözaltına alındı
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Kocaeli'de Bylock kullanıcısı 2 şahıs gözaltına alındı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Bylock kullanıcısı 2 şahıs gözaltına alındı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin haberleşme programını kullandığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre FETÖ PDY'nin haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde Çayırova, İzmit, Kartepe ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Bylock'u kullandığı tespit edilen özel sektör çalışanı İ.K. ve İ.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
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