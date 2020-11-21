Sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
21.11.2020 20:40
Kocaeli'de saatler 20.00 gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte boşalan D100 Karayolu, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kocaeli'de saatler 20.00 gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte boşalan D100 Karayolu, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, Kocaeli'de vatandaşların evlere dönesinin ardından sokak ve caddeler boşaldı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar evlerine gitmeye başladı. Boş kalan Kocaeli'nin cadde, sokakları ve D100 Karayolu havadan görüntülendi. - KOCAELİ
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