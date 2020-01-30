Kocaeli'de çalınan 115 bin lira değerindeki sanayi tipi temizlik robotu bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalınan 115 bin lira değerindeki sanayi tipi temizlik robotu, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu Hırsızlık Masası ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir temizlik firmasına ait sanayi tipi temizlik robotunun çalınması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, H.T'nin (34) 115 bin lira değerindeki sanayi tipi temizlik robotunu, Dilovası ilçesine götürdüğü ve bir şantiyede sakladığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 115 bin lira değerindeki robotu bularak sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin, emniyette verdiği ifadesinde "Aramızda alacak verecek konusu vardı. Arkadaşa şaka yaptım" dediği öğrenildi.