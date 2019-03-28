Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Çalınan Kamyon İstanbul'da Bulundu

Kocaeli'de Çalınan Kamyon İstanbul'da Bulundu

53 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kamyon çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de Çalınan Kamyon İstanbul'da Bulundu, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kamyon çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde garaja park ettiği 06 BV 874 plakalı kamyonunun yerinde olmadığını gören E.K, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kamyonun İstanbul Ataşehir'de olduğunu tespit etti.

İstanbul'da kamyonun bulunduğu yerde önlem alan ekipler, kamyona binmek istediği sırada şüpheli M.Z'yi (32) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan poliste kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Barış Mahallesi, Gebze, İstanbul, Kocaeli, Güncel
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