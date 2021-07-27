"Kocaeli\'de Çalışan, Üreten Herkesle Onur ve Gurur Duyuyoruz"

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Md. Yrd. Ali Ateş, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, kurum müdürleri ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı. Günümüz dünyasının en büyük sorununun istihdam olduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Yavuz yaptığı konuşmalarında: "Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, toplantımızın ilimize, emekçilerimize, iş dünyamıza hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından bir tanesi kuşkusuz işsizlik ve yeterince istihdam oluşturamamaktır. Özellikle ülkemizde sistematik bir şekilde ve yoğun olarak istihdam konusunda çalışmalar yürütüyoruz. İl bazında da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tamda bu amaç için kurulmuş bulunuyor. 2021 Yılı İlk Altı Aylık Dönemde 19 Bin 310 Kişi İşe Yerleştirilmiştir İş Kurumuna işsizlik sigortası ödeneği almak için 17 bin 700 kişinin başvuru yaptığını belirten Vali Yavuz; "Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu'nun 2021 yılı ilk altı aylık döneminde işletmelerden 43 bin 52 kişilik açık iş alınmış ve bu alınan taleplere 19 bin 310 kişi yerleştirilmiştir. İş Kurumuna 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle kayıtlı olan işsiz sayısı 70 bin 276 kişi iken, 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 55 bin 982 kişiye düşmüştür. İlimizde 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde İş Kurumuna işsizlik sigortası ödeneği almak için 17 bin 700 kişi başvuru yapmış ve başvuru yapanlardan 4 bin 320' si işsizlik ödeneği almaya hak kazanmışlardır. Kurum tarafından toplamda 56 milyon 559 bin 865 TL tutarında ödeme yapılmıştır. İş Kurumuna 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle iş danışmanlığı sürecinde ki bireysel görüşme sayısı 24 bin 451 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca İş Kurumunca 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 193 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. İlimizde 2021 yılının ilk 6 aylık dönemde İş Kurumu tarafından yapılan incelemeler neticesinde 78 firma ile 45 yabancı uyruklu vatandaşa toplamda 1 milyon 780 bin 841 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna olumlu yönde katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, bu toplantıya iştirak ederek bizlere güç veren siz değerli kurul üyelerine, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Pandemiye Rağmen Özellikle Sanayi Üretimi Alanında İstihdam Artmıştır Pandemi döneminde kayıtlı işsiz sayısında düşme gerçekleştiğini belirten Vali Yavuz; "Özellikle pandemi sürecinde kayıtlı işsiz sayısının ilimizde düşüyor olması gerçekten hepimizin yüzünü güldüren, altını çizmemiz gereken önemli bir husustur. Özellikle hizmet sektöründeki daralmaya rağmen, imalat sanayinde artan üretim ve istihdam Türkiye'nin dinamizmini de ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Bu anlamda özellikle sanayicilerimize, iş dünyamıza özel bir teşekkür ediyorum. Türkiye; pandemiden özellikle sanayi üretimi anlamında çok büyük ölçüde yararlanmış, Avrupa piyasasındaki siparişleri büyük ölçüde kendisine çekmiş ve bu talepleri karşılayabilecek bir performansı ve kaliteyi de ortaya koyabilmiştir. Bu ülkemiz açısından fevkalade önemli ve Türkiye'nin geldiği noktayı ifade etmesi bakımından da çok kıymetlidir. Aşılama Çalışmalarına Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyoruz. Pandemi döneminde kurallara riayet ederek çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğini belirten Vali Yavuz; "İlimizde aşılama konusunda esnek bir çalışma metodu uyguluyor, başta sanayi kuruluşlarımız olmak üzere alışveriş merkezleri, zaman zaman cadde ve sokaklar yani nüfusun yoğun olduğu tüm alanlara giriyor ve buradaki aşılama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bilim insanlarımızın, Bilim Kurullarımızın, hekimlerimizin tüm tavsiyelerine rağmen halen toplumumuzda bir aşı karşıtlığı geliştirme anlayışını üzülerek görüyoruz. Öteden buyana şahsen geliştirdiğim iki konu var. Bir tanesi; bilim insanları ne diyorsa bilim insanlarının söylediklerine kişisel olarak itibar ederim. İkincisi ise; söz konusu inanç ve din ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulunun söylediğine bakarım. Bütün vatandaşlarımıza da iki tane hassas konu söz konusu olduğunda bilim insanlarının ne dediğine bakmalarını tavsiye ediyorum. Geldiğimiz noktada pandemiyi sonlandırabilmek için; Maskemizi takacak, Mesafemizi muhafaza edecek, Temizlik kurallarına riayet edecek ve en önemlisi de Aşılarımızı olacağız. Yaklaşık 1, 5 yıla yaklaşan bir süredir buradayız. Hiçbir programımızı aksatmadan, hiçbir etkinliğimizi neredeyse ertelemeden bu süreçte devam ettirdik. Yaptığımız tek şey kurallara uymak. İlimizde Toplam 1 Milyon 550 Bin Doz Aşılama Gerçekleştirildi Özellikle kamu görevlileri başta olmak üzere hepimizin örnek olmak gibi bir sorumluluğu var. Özellikle basına defaatle beyanat veriyorum. 18 ve 20 yaşlarında iki çocuğuma da aşılarını yaptırdım. Böyle bir tehlike olsa kendi çocuklarımı aşılatmam. Lütfen aşılarımız olalım. Kocaeli olarak 1. ve 2. doz olmak üzere toplam 1 milyon 550 bin doz aşının biraz üzerindeyiz. Ancak ilk doz aşıda henüz 1 milyonu bulamadık. Bunu bulmalıyız. 1 milyon yetmez çünkü bizim hedef nüfusumuz 1 milyon 487 bin. Kısacası 470 bin civarında halen daha aşı yapmamız gerekenler var. Kocaeli Olarak Önemli Bir Çalışma Başlattık Özel bir çalışma yaptık ve yaş gruplarını çıkardık. 60 yaş üstünde %85-90' lara varan bir oranda aşılama yapmış bulunuyoruz. Ancak diğer 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 gruplarında aşılama oranlarımız düşük. Yaptığımız bu detaylı çalışmalar sonucuna göre Sağlık Müdürlüğümüzce Çağrı Merkezlerimiz vasıtasıyla aşı yaptırmayan herkes aranacak ve aşı konusunda bilgilendirme yapacaklar. Bu kapsamda 25 bin civarında kişiyi aradık. Üniversitelerimiz, hocalarımız toplum önünde bu konuyu daha fazla işleyecekler.

Salgını Sadece Sağlık Sorunu Olarak Görmeyelim Artık salgını sadece bir sağlık sorunu olarak görmüyoruz. Eğer öyle görüyorsanız meselenin büyüklüğünü okuyamıyorsunuz demektir. Konu; Türkiye'nin güvenliği, geleceği, ekonomisi, sosyolojisi, psikolojisidir. Gençlerimizin davranışları, tüketici eğilimlerine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Dolayısıyla birçok davranışımız değişmeye başladı. Bir çoğumuz telefon bağımlısı olduk, olmak zorunda kaldık. İnsan hayatından daha kıymetli bir şey olamaz ancak bunu sadece sağlık sorunu olarak görmekte kabul edilemez. Hepimizin hayatında bir şekilde kalıcı etkiler bıraktığını hiçbirimiz unutmamalıyız. O yüzden bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamanın yolu güçlü olmaktan geçiyor. Çok üretecek, çok çalışacaksınız, caydırıcılığınız yüksek olacak. Caydırıcılığı yüksek olmayan bir Türkiye kan ve göz yaşı demektir. O yüzden bu coğrafyada üretmeli, birbirimizi sevmeliyiz. Aramızdaki anlaşmazlıkları ötelemeliyiz. Bunları yapamadığınız zaman tarihte gördüğünüz gibi bedeller ödersiniz. O nedenle dünya farklı bir noktadan konuya bakıyor, biz farklı bir noktadan bakıyoruz. Bizim bunu fırsata çevirip, Türkiye'nin gücüne güç katarak; dinamik nüfus yapısı, sanayicimizin kıvrak ve üretim zekasıyla piyasalarda kendi etki alanımızı ve nüfus alanımızı genişletebilmek gibi bir hedefimiz var. Herkes krizden kendi ölçüsünde ya aşağı düşecek yada güçlenerek çıkacak. Biz güçlü bir Türkiye olarak çıkmak için çalışıyoruz. Meseleyi değerlendirirken bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Biz salgını en kısa zamanda kontrol altına almalıyız. Eğitim hizmetlerimizi daha iyi vermeliyiz. Özlediğimiz ve İstediğimiz Türkiye; Beş Sıfırlık Vizyon İçerisindeki Türkiye'dir Herkesin davranışlarının sorumluluğunu alması gerektiğini belirten Vali Seddar Yavuz; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık hizmeti sunma konusunda dünyada parmakla gösterilebilecek nitelikte bir ülkedir. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde Covid olan bir kimsenin masrafları ücretsiz karşılanmaz. Bütün ilaçları kapısına götürülmez. Bunu yapabilen çok az ülke var dünyada. Bunu sürdürebilmenin yolu güçlü ekonomiden geçer. Hizmetlerinizi devamlı kılabilmeniz, sistemi ayakta tutabilmenizden geçiyor. O açıdan Kocaeli, Türkiye Cumhuriyeti Devletine büyük katkı veren ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini aslında dünya ile yarıştıran bir şehir. Burada çalışan, üreten herkesle onur ve gurur duyuyoruz. Keşke Türkiye'de Kocaeli gibi 30 tane şehrimiz olsa. Özlediğimiz ve istediğimiz Türkiye; beş sıfırlık vizyon içerisindeki Türkiye'dir. Bu vizyonu tamamlayabilmemiz için salgın konusunda toplumu ikna etmek zorundayız. Hepimiz eğitimli, bilinçli insanlarız. Davranışlarımızın sorumluluğunu almalıyız. Kocaeli olarak bu süreci çok iyi yönettik. Türkiye olarak çok iyi yönettik. Kocaeli bunca insan hareketliliğine rağmen iyi bir süreç yönetti. Üretim ve tedarik zincirinde hiçbir aksama olmadı. Kamu düzeni açısından herhangi bir sorunla karşılaşmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreci yüzünün akıyla yönetmiş bulunuyor. Bu duygularla toplantıya iştirak eden kurul üyelerine ve özellikle de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında gayret göstererek sorumluluk anlayışı içinde görev yapan Basın mensuplarına bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. " diyen Vali Yavuz, herkesin geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından kurul kararlarına ilişkin gerçekleştirmeler ve alınacak kararlarla ilgili sunum yapmasının ardından, 2021 yılında uygulanacak İşgücü Eğitim Planı güncellendi ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi, üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare edilmesi ile sonlandırıldı.