Kocaeli'de çalıştığı firmadan 2 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de çalıştığı firmadan 2 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

06.01.2021 10:47
Kocaeli'de çalıştığı firmadan 2 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de çalıştığı firmadan bankaya yatırılacak 2 milyon lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de çalıştığı firmadan bankaya yatırılacak 2 milyon lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan A.C.O. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 yakınının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.C.O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay

Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın yetkilileri, bankaya yatırmak için 2 milyon 40 bin lirayı alan muhasebe çalışanı A.C.O'nun kaçması üzerine durumu polise bildirmişti.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, inceleme sonucu şüphelinin lüks otellerde kaldığını ve sürekli yer değiştirdiğini tespit etmişti.

Polis ekipleri, şüphelinin gizlenmesine yardım ettiği öne sürülen yakınları A.A, Y.G, A.B. ve A.B'yi 3 Ocak'ta, A.C.O'yu ise arkadaşı A.F.Y. ile 4 Ocak'ta gözaltına almıştı.

A.C.O'nun yakalanana kadar kendisine yardım eden diğer şüphelilere 3 otomobil ve bir taksi plakası aldığı belirlenirken, söz konusu plaka ve otomobiller için tedbir kararı alınmıştı.

Kocaeli, Gebze, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çalıştığı firmadan 2 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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