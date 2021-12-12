Kocaeli'de cami yangını söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cedit Mahallesi'nde Cumhuriyet Bahtiyar Camisi'nin bitişiğindeki temizlik görevlisi odasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiye de sıçradı.

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