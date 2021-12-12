Kocaeli'de cami yangını söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bitişiğindeki temizlik görevlisi odasından camiye sıçrayan yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında yaralanan temizlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Cedit Mahallesi'nde Cumhuriyet Bahtiyar Camisi'nin bitişiğindeki temizlik görevlisi odasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiye de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri söndürmek isterken hafif yaralanan temizlik görevlisi C.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, camide hasar oluştu.
Kaynak: AA
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