Kocaeli'de camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Kocaeli'de camiler dezenfekte ediliyor

38 dakika önce

Kocaeli'de camiler dezenfekte ediliyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cuma Namazı öncesi camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Kocaeli'de camiler dezenfekte ediliyor

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cuma Namazı öncesi camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Türkiye'de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, il genelindeki camilerde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede, 14 ekip ve 34 personel tarafından yapılan çalışmalar ile sabah saatlerinde camilere girilerek dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlarla koruyucu kıyafetler giyen ekipler, motorlu sırt atomizörü ve el ULV'leri ile uygulamayı gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi camilerin dezenfekte çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Kocaeli'de camiler dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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