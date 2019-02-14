Kocaeli'de Camilerden Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Kocaeli'nin Çayırova, Gebze ve Darıca ilçesinde camilerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Kocaeli
'nin Çayırova
, Gebze
ve Darıca
ilçesinde camilerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri Çayırova, Gebze ve Darıca ilçesindeki camilerdeki elektronik ürünlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlığı Ö.Y'nin gerçekleştirdiğini ve çaldığı ürünleri H.K'ye sattığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.Y, Gebze Adliyesi
'ne sevk edildi.
Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ö.Y. tutuklandı. Çalıntı malı satın alan H.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:58 Kaynak: AA
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