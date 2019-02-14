Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Camilerden Hırsızlık İddiası

Kocaeli'de Camilerden Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova, Gebze ve Darıca ilçesinde camilerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de Camilerden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Çayırova, Gebze ve Darıca ilçesinde camilerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çayırova, Gebze ve Darıca ilçesindeki camilerdeki elektronik ürünlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlığı Ö.Y'nin gerçekleştirdiğini ve çaldığı ürünleri H.K'ye sattığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.Y, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ö.Y. tutuklandı. Çalıntı malı satın alan H.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:58 Kaynak: AA

Çayırova, Gebze, Kocaeli, Güncel
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