Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı - Son Dakika
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Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı

18.07.2022 08:25

İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle baba, elindeki nargile şişesiyle kızının kafasına vurarak yaraladı. Baba gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Kocaeli'de kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kızı B.K. kanlar içinde kalırken çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

BABA GÖZALTINDA

Kanlar içerisinde kalan B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı - Son Dakika

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