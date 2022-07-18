Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı

Kocaeli'de kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu.
Olayın ardından kızı B.K. kanlar içinde kalırken çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kanlar içerisinde kalan B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
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