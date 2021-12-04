Kocaeli'de çarpık kentleşmenin olduğu mahallede yıkım çalışmalarına başlandı - Son Dakika

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de çarpık kentleşmenin olduğu Cedit Mahallesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi için geçen hafta Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yıkım ihalesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi veren Karadoğan firması, ihale bedelini yatırarak Cedit Mahallesi'nde yıkım çalışmalarına başladı.

Çalışmalara kurban keserek başlayan ekipler, daha önce boşaltılan evlerde son kez arama yaptı.

Daha sonra iş makineleriyle boş binaları yıkmaya başlayan firma, mahalledeki binaları yıkacak ve molozları da taşıyacak.

Kentin silüetini bozmayacak şekilde hayata geçirilecek proje kapsamında, daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek.

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ tarafından 1105 daire ve ticari alan yapılacak.???????