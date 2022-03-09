Kocaeli'de çarpık kentleşmenin olduğu mahallede 489 bina yıkıldı - Son Dakika

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, yapı stoku açısından en riskli bölgelerden biri olan Cedit Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 489 binanın yıkımı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Cedit Mahallesi'nde kent tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceği belirtildi.

Bölgede devam eden yıkım çalışmalarında sona yaklaşıldığı aktarılan açıklamada, hak sahiplerinin tamamına yakınıyla anlaşma sağlanan projede, 489 binanın yıkımının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde yapılacak

Proje kapsamında, hak sahiplerine kira yardımlarının da sürdüğü, 1003 hak sahibine toplam 926 bin liralık 5. ay kira yardımının şubat ayında ödendiği belirtilen açıklamada, "Proje dahilindeki alanda bulunan son 4 binanın, resmi işlemleri sonuçlandıktan sonra önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Dairelerin 2+1 ve 3+1 olarak inşa edileceği ve yatay mimariye dikkat edileceği aktarılan açıklamada, "Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde yapılacak. Dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi de görücüye çıkmıştır. Projenin maketi Kadıköy Mahallesi'ndeki katlı otoparkta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde sergileniyor." değerlendirmesinoe bulunuldu.