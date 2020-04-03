Kocaeli'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika

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Kocaeli'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde E.A. idaresindeki 34 EIB 25 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ö.Z. yönetimindeki 41 U 9164 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:26 Kaynak: AA
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