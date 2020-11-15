Kocaeli'de çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın hasar oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Hamdolsun Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalleliler, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını, kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.