Kocaeli'de çatı oluğuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'de çatı oluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi Kuzey Irak Kalıcı Konutları'nda bir binanın çatı oluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Yağmur suyu giderinde kedinin yerini tespit eden ekipler, plastik borunun üzerindeki betonun kırılması için çalışma başlattı.

Bir itfaiye eri, yavru kediyi kurtarmak için kırıcı ve delici el aletiyle oluk üzerindeki betonu kırdığı sırada oluğun ağzına yaklaşan kediyi eliyle çıkardı.

İtfaiyeciler, yavru kediyi annesinin yanına bıraktı.