Kocaeli'de çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Beylikbağı Mahallesi 306 Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale yapıldı. İki kişi, daha sonra tedbir amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.