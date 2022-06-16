Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2) - Son Dakika
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Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2)

16.06.2022 17:02

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çatıdan apartman boşluğuna düşen genç tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çatıdan apartman boşluğuna düşen genç tedavi altına alındı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1315 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında tadilat yaptığı belirtilen E.D. (17) 6 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu apartmanın birinci katından duvar kırılarak ulaşılan yaralı, sağlık personeline teslim edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan E.D'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2)
Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2)
Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2)
Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2)
Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2)
Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı (2) - Son Dakika
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