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Kocaeli'de çatıdan havalandırma boşluğa düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de çatıdan havalandırma boşluğa düşen kişi yaralandı

19.02.2022 16:39
Kocaeli'de çatıdan havalandırma boşluğa düşen kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak'ta onarmak için çıktığı çatıda plastik sundurmaya basan Şaban A. (68) 6. kattan havalandırma boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Şaban A, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar meydana gelen Şaban A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çatıdan havalandırma boşluğa düşen kişi yaralandı - Son Dakika


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