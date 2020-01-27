Kocaeli'de çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üzerinde otomobil bulunan çekicinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üzerinde otomobil bulunan çekicinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arızalı otomobili üzerinde taşıyan, başka bir otomobili de halatla çeken sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 Z 2677 plakalı çekici, İlimtepe Mahallesi'nden Hacıosman Mahallesi'ne inen dağ yolunda bariyere çarparak devrildi.

Kazada, çekici ve üzerindeki otomobillerde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Jandarma, ölü ve yaralıların kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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