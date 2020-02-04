Kocaeli'de çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde marketteki çelik kasadan 87 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde marketteki çelik kasadan 87 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da bir marketin çelik kasasının spiral makinesiyle kesilerek 87 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda K.S'yi gözaltına aldı.

Zanlının adresinde yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan malzemeler ve marketteki kasadan çalındığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına maskeli zanlının markete girmesi ve kamerayı devre dışı bırakması yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı
Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim saldırısı sonrası Putin'le görüştü: Saldırılara karşı müdafaa hakkımızı kullanacağız Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:43:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]