Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Aralık'ta kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen D.S. ve R.D'nin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan D.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, R.D. serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 21 Aralık'ta yaşanan kapkaç olayının ardından yaptığı araştırmada, belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, cep telefonu çaldıkları iddia edilen şüpheliler D.S. ve R.D. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden, D.S'nin "2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "uyuşturucu madde bulundurmak", "6136 sayılı Kanuna muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından 5 ayrı suç kaydının olduğu tespit edilmişti.

Kocaeli, Aralık, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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