Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla, çeşitli suçlardan aranması bulunan 23 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere 64 ekip, 218 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere, çeşitli hırsızlık ve dolandırıcılık, kaçakçılık, yaralama, silahla tehdit, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, mala zarar vermek, yaralama, tehdit ve benzeri olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - KOCAELİ