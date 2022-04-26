Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı

26.04.2022 10:54
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu ticareti ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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