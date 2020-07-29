Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakandı - Son Dakika

Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranması olan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. 267 personelin katılımı ile daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silahla yağma, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanmak, göçmen kaçakçılığı, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ