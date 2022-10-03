Düzenlenen operasyonlarda, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan aranan S.K. (37) ile "birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan aranan E.O. (32) ve K.B. (28) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.