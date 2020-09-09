Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 53 zanlı korona virüs denetiminde yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 53 zanlı korona virüs denetiminde yakalandı
Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 53 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 53 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 132 iş yeri kontrol edilirken, 20 bin 399 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Karantina ihlali yaptığı belirlenen 20 şahsa, maske takma zorunluğunu ihlal eden 92 şahsa ve sosyal mesafe kuralına uymayan 12 şahsa idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ
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