Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 71 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 71 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında Kocaeli'de bin 289 polisin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında konaklama tesisleri, öğrenci yurtları, kamuya açık alanlar ile iş yerlerinde yapılan denetim ve kimlik kontrollerinde 9 bin 749 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonrasında aralarında dolandırıcılık, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranması olan 71 kişi polis ekiplerince yakalandı. Uygulamalarda ayrıca 1'i kurusıkı 2 tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.


Uygulamalar kapsamında ayrıca bin 250 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlenen 69 araca idari para cezası uygulanırken 9 araç ise trafikten men edildi. - KOCAELİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:17 Kaynak: İHA
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