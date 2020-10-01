Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 78 suçlu yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de Korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs yakalanırken, pandemi kurallarını ihlal eden 233 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Dün yapılan denetimlerde bin 399 iş yeri kontrol edilirken, 20 bin 850 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 12 şahsa, maske takmadığı için 208 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa, korona virüs tedbirlerine uyulmayan 3 işyerine, ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye olmak üzere, toplam 233 kişiye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrınca çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı. - KOCAELİ