Kocaeli'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 41 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 41 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 41 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 41 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, yakın akrabayı öldürme, yaralama, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, hükümlü kaçması, ruhsatsız tabanca bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak, vergi usul ile zimmet ve çek kanunlarına muhalefet gibi suçlardan aranan kişilere yönelik, 76 ekip ve 274 personelle çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Muhabere ve Elektronik Şube ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, haklarında 1 ila 20 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 41 kişi yakalandı.

Bu kişiler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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