Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem - Son Dakika

Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem

KOCAELİ'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem, System.String[]

KOCAELİ'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri nedeniyle araçlarının üzerine halı ve kilimle kapattı.

Kentte sağanak yağış etkili oldu. İzmit, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde ise sağanakla birlikte dolu yağdı. Dolu yağışı sırasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaftan bazıları arabalarını ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinden korumak için dükkanlarının önlerindeki şemsiyelerin altına çekti. Birçok kişi ise araçlarının üzerine halı ve kilimlerle kapatmaya çalıştı. Doluya, açık alanda yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Yağmur ve dolu yağışı, yaklaşık 15 dakika sürdü.


Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem

Dolu Yağışı, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem - Son Dakika

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