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Kocaeli'de çevreye koku yayan derin dondurucu bertaraf tesisine götürüldü - Son Dakika

Kocaeli'de çevreye koku yayan derin dondurucu bertaraf tesisine götürüldü

02.02.2022 16:19
Kocaeli'de çevreye koku yayan derin dondurucu bertaraf tesisine götürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir yıldır yol kenarında duran hurda derin dondurucu, vatandaşların kimyasal koku yaydığı şikayeti üzerine atık bertaraf tesisine götürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir yıldır yol kenarında duran hurda derin dondurucu, vatandaşların kimyasal koku yaydığı şikayeti üzerine atık bertaraf tesisine götürüldü.

Arapçeşme Mahallesi 1966 Sokak'ta kullanılmayan bir iş yerinin önünde bulunan derin dondurucudan gelen kimyasal koku üzerine vatandaşlar durumu ilgili kurumlara bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gebze Belediyesi ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede, derin dondurucudan gelen kokunun doğal gaz kaçağının kolaylıkla anlaşılabilmesi için kullanılan koku verici Tetra Hidro Teofen (THT) maddesi olduğu tespit edildi.

Daha sonra yaklaşık bir yıldır burada olduğu öğrenilen derin dondurucu, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kamyonete yüklenen derin dondurucu, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) teslim edildi.

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Kimyasal, İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çevreye koku yayan derin dondurucu bertaraf tesisine götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de çevreye koku yayan derin dondurucu bertaraf tesisine götürüldü - Son Dakika
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