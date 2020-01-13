Kocaeli'de cezaevi firarisi kız arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de "uyuşturucu madde ticareti" ve "nitelikli yağma" suçlarından hakkında 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli, kız arkadaşının evinde yakalandı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri, cezaevinden firar eden S.G'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kız arkadaşını takibe alan ekipler, Bekirdere Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Şüpheli S.G, pencereden kaçmak isterken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.