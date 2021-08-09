Ekipler, şüphelinin çaldığı televizyon ve ziynet eşyaları sahibine teslim etti.

Hırsızlığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen S.Ç'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde dün bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli 'de cezaevinden izinli çıktıktan sonra hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

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